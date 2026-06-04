Гәдир һадисәсинин баш вермәсинә анд ичмәк- мүнашидә; Әмирәл-мөмининин (ә) һагг олдуғуна бир дәлилдир
4 iyun 2026 - 13:34
Xəbər kodu: 1822269
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Гәдир хум мәканында баш вермиш һадисәнин һагг олмасына ҝөрә анд ичмәјә мунашәдә дејилир вә бу иш Ислам тарихиндә әсасландырма үсулларындан биридир. Бу үсулда иҹтимаи мәҹлисләрдә Гәдир хум һадисәсиндә иштирак едәнләрә анд ичдирилмәклә, Гәдир һадисәси вә Әмирәл-мөминин Әли ибн Әбу Талибин (ә) вилајәтинин һагг олмасы вурғуланырды. Хүсусилә Имам Әлинин (ә) вә диҝәр бөјүк шәхсијјәтләрин әмәлләриндә ҝөрүлән бу метод, шаһидләрдән етираф алмаг вә тарихи, етигади бир һәгигәти хатырлатмаг јолу һесаб олунур.
Sizin rəyiniz