Гурани-Кәримин Ғәдир Хүтбәсиндә Тәҹәллиси – Нөмрә 14 – Әһли-Бејтин (әлејһимус-сәлам) достларына мүждә
4 iyun 2026 - 10:39
Xəbər kodu: 1822230
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Гурани-Кәрим Ҝһәдир хүтбәсиндә Әһли-Бејтин (әлејһимус сәлам) достларыны халис иман саһиби кими тәгдим едир: "Иман ҝәтирәнләр вә иманларыны ширк вә зүлм илә гарышдырмајанлар..." (Әнам сурәси, ајә 82). Бунлар әһл-и јәгин оланлардыр вә онларын агибәти, мәләкләрин салам вә салаваты илә Ҹәннәтә дахил олмаг вә һесабсыз Илаһи мүкафатдан бәһрәләнмәкдир.
Sizin rəyiniz