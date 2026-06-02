Исраил дахилдән парчаланыр: Кнессет бурахылма ганун лајиһәсини биринҹи охунушда тәсдигләди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Исраил Кнессети дүнән ҝеҹә (базар ертәси) мүхалифәт сәсвермәси олмадан бу парламентин бурахылма ганун лајиһәсини биринҹи охунушда тәсдигләди.
Бу ганун лајиһәсинин сон тәсдигиндән сонра сентјабр вә октјабр ајлары арасында еркән сечкиләр кечириләҹәк.
Тәхминән ики һәфтә әввәл илкин мәрһәләдә тәсдигләнән Кнессетин бурахылмасы ганун лајиһәси инди биринҹи охунушда тәсдигләндикдән сонра әлавә арашдырма үчүн Кнессет Дахили Ишләр Комитәсинә гајтарылаҹаг.
Мәлумата ҝөрә, комитәдә бахылдыгдан сонра Кнессетин бурахылмасы мәсәләсини јекунлашдырмаг үчүн бу ганун лајиһәси икинҹи вә үчүнҹү охунушларда да тәсдигләнмәлидир. Һәмчинин, јени сечкиләрин кечирилмә тарихи бу мәрһәләләрдә мүәјјән едиләҹәк.
Sizin rəyiniz