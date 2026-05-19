ЕТТЕЛААТ: АБШ-сионист дүшмәнә бағлы тәкфирчи террорчу шәбәкәләрин дөрд груп зәрәрсизләшдирилиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Кәшфијјат Назирлији өлкәнин ҹәнуб-шәргиндә АБШ-сионист дүшмәнә бағлы тәкфирчи террорчу шәбәкәләрин дөрд групунун мәһв едилдијини ачыглајыб.
Кәшфијјат Назирлијинин бәјанатында билдирилир: “Әзиз вәтәндашларын нәзәринә чатдырылыр ки, Систан вә Бәлуҹистан әјаләти Баш Кәшфијјат Идарәсинин Имам Заманын(ә.ф) намәлум әсҝәрләри тәрәфиндән һәјата кечирилән силсилә әлагәләндирилмиш әмәлијјатлар нәтиҹәсиндә АБШ-сионист дүшмәнә бағлы дөрд террорчу групу мүәјјән едиләрәк зәрәрсизләшдирилиб вә сионист дүшмәнин хүсуси хидмәт органларынын вә ја онлара бағлы террор груплашмаларынын бирбаша рәһбәрлији алтында фәалијјәт ҝөстәрән террорчу-тәкфирчи шәбәкәләрин 19 муздлусу террор вә тәхрибат әмәлијјатлары һәјата кечирмәздән әввәл сахланылыб.”
Бәјанатда әлавә олунур ки, сахланылан муздлуларын ҝизләндији мәканлардан вә тәһлүкәсиз евләриндән хејли мигдарда мүхтәлиф нөв јүнҝүл вә јарымағыр дөјүш силаһлары, о ҹүмләдән бир әдәд “ДШК” пулемјоту, ики әдәд РПҜ-7 гумбараатаны вә онлара аид 7 ракет, бир әдәд АБШ истеһсалы М4 силаһы, 5 әдәд “Калашников” автоматы, 6 әдәд тапанча, гејд олунан силаһлара аид күлли мигдарда сурсат вә патрон, ики һәрби дурбин, јохлама-кечид мәнтәгәси лөвһәси, мајнер ҹиһазлары вә мүхтәлиф нөв сојуг силаһлар ашкарланараг мүсадирә едилиб.
