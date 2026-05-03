әл-Ҹәзирә: АБШ-ын Иранла мүһарибәдә јүксәк хәрҹли мәғлубијјәти \ Милјардларла долларлыг һәрби техника мәһв едилиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Америка бејин мәркәзләриндән биринин истинад етдији һесабата ҝөрә, АБШ ордусу, Иранла мүһарибә заманы әһәмијјәтли иткиләрә мәруз галыб.
Белә ки, һава вә радар системләринә аид тәхминән 2,3–2,8 милјард доллар дәјәриндә техника дармадағын едилиб. Бу иткиләр арасында Сәудијјә Әрәбистанында јерләшән Шаһзадә Султан авиабазасында 700 милјон доллар дәјәриндә радар кәшфијјат тәјјарәси вә ТҺААД системинин габагҹыл радарлары да јер алыр.
Һесабатда һәмчинин Иранын ракет вә ПУА һүҹумларынын, еләҹә дә бәзи һалларда “дост атәши”нин АБШ-ын техники иткиләринин артмасына тәсир етдији вурғуланыр. Бу исә Вашингтонун һәрби уғурларла бағлы рәсми тәгдиматыны ҹидди суаллар алтына алыр.
