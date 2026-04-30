ИИР Мүдафиә Назиринин Мүавини: АБШ үзәриндә гәләбә тәҹрүбәмизи Шанхај Тәшкилаты илә бөлүшмәјә һазырыг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Мүдафиә Назирлијинин мүавини вә сөзчүсү билдириб ки, Иран өз мүдафиә вә силаһ имканларыны мүстәгил өлкәләрлә, хүсусилә Шанхај Әмәкдашлыг Тәшкилатына үзв дөвләтләрлә бөлүшмәјә һазырдыр вә АБШ үзәриндә гәләбә тәҹрүбәсини дә тәшкилат үзвләринин истифадәсинә тәгдим едә биләр.
Ҝенерал-мајор СЕПАҺ забити Рза Тәлаји-Ник 2026-ҹы ил 28 апрел тарихиндә Гырғызыстана сәфәри заманы гејд едиб ки, Иран Силаһлы Гүввәләринин ҝүҹлү хәттинин давамлылығы вә Иран халгынын бејнәлхалг сәвијјәдә нүмајиш етдирдији мүгавимәт, глобал просесләрдә мүһүм рол ојнајыр.
О билдириб ки, Шанхај Әмәкдашлыг Тәшкилаты ҝениш ҹоғрафијасы вә бөјүк әһали потенсиалы илә тәкгүтблү әдаләтсиз системдән чохгүтблү дүнја низамына кечид истәјинин реал тәзаһүрүдүр.
Тәлаји-Ник Бишкекә ҝәлдикдән дәрһал сонра Гырғызыстан, Русија, Пакистан вә Беларусун мүдафиә назирләри илә ајры-ајры ҝөрүшләр кечирәрәк вурғулајыб: АБШ артыг мүстәгил халглара өз сијасәтини диктә едәҹәк мөвгедә дејил. Онун сөзләринә ҝөрә, Иран халгынын вә Силаһлы Гүввәләринин мүгавимәти бу реаллығы дүнјаја нүмајиш етдириб вә АБШ гејри-гануни вә әсассыз тәләбләриндән ҝери чәкилмәјә мәҹбур олаҹаг.
