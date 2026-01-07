Бәгаји: Сионист режимин Сомалидәки һәрәкәтләри бејнәлхалг мүнасибәтләрдә тәһлүкәли бир бидәтдир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Исмајыл Багаји, сионист режимин хариҹи ишләр назиринин Сомалиланд бөлҝәсинә ганунсуз ҝиришини Сомалинин милли суверенлијинин вә әрази бүтөвлүјүнүн ачыг шәкилдә позулмасы кими гијмәтләндирди вә буну кәскин шәкилдә мәһкум едиб.
О, Бејнәлхалг иҹтимаијјәтин Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын мүстәгил үзв дөвләти кими Сомалинин әрази бүтөвлүјүнә вә милли суверенлијинә һөрмәт едилмәсинин ваҹиблијинә вурғу етмәсинә тохунараг, сионист режимин Сомалини парчаламаға јөнәлмиш һәрәкәтләрини бејнәлхалг мүнасибәтләрдә тәһлүкәли бир бидәт вә Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын һүгуги вә норматив әсасларына өлүмҹүл зәрбә кими характеризә етди вә Сомалинин милли суверенлијинин зәифләмәсинин гаршысыны алмаг үчүн бејнәлхалг иҹтимаијјәтлә Ислам вә Африка өлкәләри арасында әмәкдашлыға еһтијаҹ олдуғуну вурғулады.
