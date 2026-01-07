ИИР Орду Баш Команданы: Дүшмәнләрин тәһдидләрини ҹавабсыз гојмајаҹағыг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасы Ордусунун Баш Команданы дүшмәнләрин Иран халгына гаршы риторикасынын ҝүҹләнмәсини тәһлүкә һесаб етдијини вә бунун давамыны ҹавабсыз гојмајаҹағымызы билдирәрәк деди: Әҝәр онлар сәһв етсәләр, даһа гәтијјәтли ҹаваб алаҹаглар вә истәнилән тәҹавүзкарын әлини кәсәҹәјик.
Чәршәнбә ҝүнү, 7 јанвар 2025-ҹи ил, Орду Команданлыг вә Гәрарҝаһ Университетинин 86-ҹы курс тәләбәләринин топлантысында ҝенерал-мајор Әмир Һатәми дүнјанын һазыркы дөврүнү "јени бир дүнја низамы јаратмаг" ҹәһди адландырды вә деди: Бу сәјләр дүнја, реҝионлар вә өлкәләрин өзләри үчүн тәһлүкәсизлик проблеми јаратды вә бир нөв гејри-сабитлик вә тәһлүкәсизлик јаратды.
О, Османлы Империјасынын сүгутуну вә нәһс сионист режимин гурулмасыны Гәрби Асија бөлҝәсиндә глобал ҝүҹләрин һәрәкәтләриндән бири һесаб етди вә деди: АБШ-ын кечмиш президенти Бајден әл-Әгса фыртынасы әмәлијјатындан сонра деди ки, бу режим мөвҹуд олмасајды белә, биз ону јаратмалы идик. Бу, Американын бүтүн ҹинајәтләринә бахмајараг, нијә сионист режими дәстәкләмәјә давам етдијини сорушан бир чох инсанын ҹавабыдыр. Әслиндә, сионист режими Гәрбин ҹәбһәси вә етибарнамәсидир вә онун мөвҹудлуғу онлар үчүн чох ваҹибдир.
Ордунун Баш Команданы дүшмәнләрин бәзи риторикасына вә Иран Ислам Республикасынын дахили ишләринә мүдахиләсинә тохунараг билдириб: “Әминликлә дејә биләрәм ки, бу ҝүн Иран Ислам Республикасынын силаһлы гүввәләринин һазырлығы мүһарибәдән әввәлкиндән даһа јүксәкдир, она ҝөрә дә дүшмән сәһв едәрсә, даһа гәтијјәтли ҹаваб алаҹаг вә истәнилән тәҹавүзкарын әлини кәсәҹәјик. Иран Ислам Республикасы дүшмәнләрин Иран милләтинә гаршы риторикасынын ҝүҹләнмәсини тәһдид һесаб едир вә онун давамыны ҹавабсыз гојмајаҹаг.”
