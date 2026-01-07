Он минләрлә јәһуди Гүдсдә һәрби чағырыша гаршы етираз етди \ Нетанјаһу әлаҹсыз галыб \ ВИДЕО

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Он минләрлә ултра-ортодокс јәһуди дини иҹма үзвләринин мәҹбури һәрби чағырышына етираз етмәк үчүн Гүдс күчәләринә чыхды.
Јнет порталынын мәлуматына ҝөрә, митингә тәхминән 200.000 иштиракчы гатылыб. Етиразчылар Нетанјаһу һөкумәтиндән һареди јәһудиләри, хүсусән дә һазырда хидмәтдән азад олан дини мәктәбләрдә охујан тәләбәләр үчүн мәҹбури һәрби хидмәтин тәтбиги идејасындан имтина етмәсини тәләб едирләр.
Сионист режимин һәр јериндән православ јәһудиләр-һаредиләр етираз аксијасында иштирак етмәк үчүн Гүдсдә топлашыблар вә саһил әразиләри илә бирләшдирән 1-ҹи маршрут бојунҹа пијада јүрүш едибләр. Нәтиҹәдә полис буна ҝөрә, Исраил маҝистралыны бир нечә саат әрзиндә тамамилә бағлады. Гүдсә ҝедән гатар хидмәти дә ҝүнортадан етибарән дајандырылды...
Һареди Јәһудиләри вә Исраил Ордусу
2024-ҹү илин јајында Исраил Али Мәһкәмәси јекдилликлә ултра-ортодокс јәһудиләрин силаһлы гүввәләрә һәр кәслә бәрабәр шәкилдә чағырылмасы барәдә гәрар гәбул етди. Һакимләр билдирдиләр ки, һазырда Исраилдә јешива тәләбәләринә һәрби хидмәтдән мөһләт верилмәси үчүн һеч бир һүгуги әсас јохдур вә ади тәләбәләрлә јешива тәләбәләри арасында фәрг гојмаг үчүн һеч бир әсас да јохдур - һәр кәс хидмәт етмәлидир. Бундан әлавә, мәһкәмә тәләбәләри һәрби хидмәтдә иштирак етмәјән јешиваларын малијјәләшдирилмәсини гадаған етди.
Индијә гәдәр ултра-ортодокс јәһудиләр фактики олараг һәрби хидмәтдән азад едилмишдиләр. Мүһарибә дөврүндә бу истисна гызғын иҹтимаи мүзакирәләрә сәбәб олду вә мүхалифәт партијалары дәфәләрлә ултра-ортодокс кишиләрин ордуја чағырылмасыны тәләб етдиләр. 2024-ҹү илин әввәлиндә о вахткы Исраил мүдафиә назири Јоав Галант да бу тәдбири дәстәкләди.
"Тһе Тимес оф Ысраел" гәзетинин мәлуматына ҝөрә, һазырда өлкәдә тәхминән 67.000 Һареди јәһуди һәрби хидмәтә чағырылыр. Гәзза золағында һәрби әмәлијјатларын башламасындан сонра аз сајда диндар јәһуди көнүллү олараг ордуја гошулуб.
Ултра-ортодокс јәһудиләр Исраил әһалисинин тәхминән 13,5%-ни тәшкил едир (9,45 милјон әһалиси олан өлкәдә 1,28 милјон). Вә Гәзза золағында һәрби әмәлијјатларын башламасындан сонра Исраил ордусу православ јәһудиләрин дә көнүллү олараг ордуја ҹәлб олундуғуну елан едиб.
Sizin rəyiniz