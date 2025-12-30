Нә Төкәрсән Ашына О Чыхар Гашығына \ Түркијә 357 ИШИД террорчусуну һәбс едиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Меһр Хәбәр Аҝентлијинин Әл-Мајадеен-ә истинадән вердији мәлумата ҝөрә, Түркијәнин дахили ишләр назири Әли Јерли Каја өлкә полисинин чәршәнбә ахшамы 21 әјаләтдә ејни вахтда кечирилән әмәлијјатларда ИШИД террор груплашмасынын 357 шүбһәли үзвүнү һәбс етдијини ачыглајыб. Бу ҝүн Анкара Баш Прокурорлуғу тәрәфиндән дә ачыглама верилиб.
Мәлумата ҝөрә, ИШИД террор тәшкилатына гошулараг вә ја мүнагишә бөлҝәләриндә онун сыраларында дөјүшәрәк әлагәли олан 17 шүбһәли мүәјјән едилиб.
Бу шүбһәлиләрдән 11-нин хариҹи вәтәндашлыға малик олдуғу гејд едилән ачыгламада, шүбһәлиләрин истинтагынын һазырда Анкара Тәһлүкәсизлик Мүдирлијиндә давам етдији әлавә едилиб.
Түркијәнин дахили ишләр назири Әли Јерли Кајанын сөзләринә ҝөрә, һадисә Түркијә һакимијјәтинин гәрбдәки Јалова әјаләтиндә ИШИД-ә гаршы кечирдији әмәлијјатдан сонра баш вериб. Әмәлијјат нәтиҹәсиндә үч полис әмәкдашы һәлак олуб, сәккиз нәфәр јараланыб. Түркијәнин дахили ишләр назири һүҹумларда алты ИШИД террорчусунун өлдүрүлдүјүнү билдириб.
