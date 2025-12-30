Сионист режиминин Суријанын Гунејтра шәһәриндә Јени Ишғалчы Һәрәкәтләри

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әл-Ихбаријјә Хәбәр Аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, Сурија мәнбәләри сионист режимин Суријанын ҹәнубунда јени ишғалчы һәрәкәтләри барәдә мәлумат вериб.
Сурија телевизијасынын мүхбири Исраил ишғалчы гошунларынын бир нечә һәрби техника илә Гунејтранын ҹәнубундакы Әл-Мәалга шәһәринин гәрбинә дахил олдуғуну ачыглајыб.
Исраил пилотсуз тәјјарәләринин Суријанын Гунејтра сәмасында учмасы илә ејни вахтда режим ордусу әјаләтин бир нечә әразисинә дахил олуб.
САНА мүхбири Исраил гүввәләринин бир һиссәсинин Гәрби Тәл әл-Әһмәрдән Әјн әз-Заиван кәндинә доғру һәрәкәт етдијини вә бу кәндлә Кодна шәһәри арасында мүвәггәти нәзарәт мәнтәгәси гурдуғуну ачыглајыб.
Мүхбирин сөзләринә ҝөрә, бу һәрәкәт Гәрби Тәл әл-Әһмәрдән Шәрги Тәл әл-Әһмәрә доғру һәрәкәт едән тәхминән 100 Исраил әсҝәринин ирәлиләмәси илә үст-үстә дүшүб вә пилотсуз тәјјарәләр бөлҝәнин сәмасында учушларыны давам етдириб.
Гејд етмәк лазымдыр ки, сионист режими кечмиш Сурија режиминин сүгутундан бәри Суријаја ҝениш һүҹумлар тәшкил едиб вә бу јахынларда дүрзиләри дәстәкләмәк бәһанәси илә Дәмәшгин әразиләрини бомбалајыб вә ишғал едиб.
Бәшәр Әсәд режиминин сүгутундан бәри сионист режим ордусу ишғал олунмуш Голан тәпәләри илә Сурија арасындакы буфер хәттини кечиб вә Дәраа вә Гунејтра әјаләтләриндә Голан тәпәләри јахынлығындакы әразиләри ишғал етмәјә давам едир.
