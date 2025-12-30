Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: РИА Новости хәбәр аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, Русија Думасынын спикери Вјачеслав Володин чәршәнбә ахшамы вердији ачыгламада Кијевин Президент Владимир Путинин игамәтҝаһына һүҹум һәрәкәтинә сәрт вә шиддәтли ҹаваб верилмәли олдуғуну ачыглады.
Русија Думасынын спикери бу мөвзуда деди: “Русијада ганунвериҹи органын нүмајәндәләри һесаб едирләр ки, Кијевин Русија президент игамәтҝаһына һүҹумуна сәрт ҹаваб верилмәлидир.”
Вјачеслав Володин даһа сонра әлавә етди: “Володимир Зеленски һәр һансы бир разылашманын әлдә едилмәсинин гаршысыны алмаг вә данышыгларда әлдә едилән ирәлиләјиши позмаг үчүн һәр шеји едир; һәрби әмәлијјатларын давам етдирилмәси Зеленскинин һакимијјәтдә галмаг үчүн јеҝанә шансыдыр.”
Бу арада, Русијанын хариҹи ишләр назири Серҝеј Лавров базар ертәси ҝүнү етдији чыхышында билдириб: “Украјна дүнән ҝеҹә Новгородда Президент Путинин игамәтҝаһына дронла һүҹум едиб. Биз Украјнанын Русија президент игамәтҝаһына дрон һүҹумуна дөзмәјәҹәјик. Украјна гүввәләри Путинин игамәтҝаһына һүҹум етдикдән сонра данышыглардан чыхмаг нијјәтиндә дә дејилик.”
Серҝеј Лавров әлавә едиб ки, Украјна президент игамәтҝаһына 91 дронла һүҹум етмәјә ҹәһд едиб; лакин һамысы вурулуб.
