Трампын Ирана гаршы тәһдидләринә Москва ҹаваб верди

30 dekabr 2025 - 18:54
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Кремл сөзчүсү АБШ президенти Доналд Трампын Ирана гаршы тәһдидләринә ҹаваб верди.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әл-Әхбар хәбәр аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, Кремлин сөзчүсү Дмитри Песков АБШ президенти Доналд Трампын Ирана гаршы тәһдидләринә реаксија вериб.

Песков, әлавә едиб: “Биз инанырыг ки, Гәрби Асијада вәзијјәтин ҝәрҝинләшмәсинә сәбәб ола биләҹәк һәрәкәтләрдән чәкинмәк лазымдыр.”

Дмитри Песков вурғулајыб: “Биз инанырыг ки, илк нөвбәдә Иранла диалог ваҹибдир.”

Кремл сөзчүсү даһа сонра давам едиб: “Русија Иранла ҝүҹлү мүнасибәтләрини инкишаф етдирмәјә давам едәҹәк.”

Гејд етмәк лазымдыр ки, Трамп дүнән ҝеҹә Ирана гаршы иддиаларыны давам етдирәрәк бир даһа чәрәнләјиб вә дејиб: “Үмид едирәм ки, Иран нүвә програмыны јенидән гурмаз, чүнки о заман јенидән һүҹум етмәкдән башга чарәмиз галмајаҹаг. Иранын пис давранмасы мүмкүндүр, амма бу һәлә сүбут олунмајыб.”

