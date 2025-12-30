Трампын Ирана гаршы тәһдидләринә Москва ҹаваб верди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әл-Әхбар хәбәр аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, Кремлин сөзчүсү Дмитри Песков АБШ президенти Доналд Трампын Ирана гаршы тәһдидләринә реаксија вериб.
Песков, әлавә едиб: “Биз инанырыг ки, Гәрби Асијада вәзијјәтин ҝәрҝинләшмәсинә сәбәб ола биләҹәк һәрәкәтләрдән чәкинмәк лазымдыр.”
Дмитри Песков вурғулајыб: “Биз инанырыг ки, илк нөвбәдә Иранла диалог ваҹибдир.”
Кремл сөзчүсү даһа сонра давам едиб: “Русија Иранла ҝүҹлү мүнасибәтләрини инкишаф етдирмәјә давам едәҹәк.”
Гејд етмәк лазымдыр ки, Трамп дүнән ҝеҹә Ирана гаршы иддиаларыны давам етдирәрәк бир даһа чәрәнләјиб вә дејиб: “Үмид едирәм ки, Иран нүвә програмыны јенидән гурмаз, чүнки о заман јенидән һүҹум етмәкдән башга чарәмиз галмајаҹаг. Иранын пис давранмасы мүмкүндүр, амма бу һәлә сүбут олунмајыб.”
Sizin rəyiniz