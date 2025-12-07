Лондонда исламофобија илә бағлы кечирилән конфрансын иштиракчылары мүсәлманлара гаршы нифрәтин ади һал алмасы барәдә хәбәрдарлыг едибләр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Лондонда кечирилән иллик исламофобија конфрансынын иштиракчылары сон дөврләр мүсәлманлара гаршы нифрәтин ҝетдикҹә “ади һал” кими гәбул едилмәјә башландығыны билдирәрәк, буна ҹидди етиразларыны сәсләндирибләр.
Онлар Гәззада баш верән һадисәләрә етираз олараг кечирилән аксијаларын әсассыз шәкилдә “екстремизм” кими гијмәтләндирилмәсинин иҹтимаи фикрин тәһлүкәсизләшдирилмәсинә вә мүсәлманларла һәмрәјлик нүмајиш етдирән инсанларын сусдурулмасына ҝәтириб чыхардығыны вурғулајыблар.
Конфрансда һәмчинин Бөјүк Британијанын тәһлүкәсизлик сијасәтләри, о ҹүмләдән “Превент” програмы мүзакирә олунуб. Иштиракчылар гејд едибләр ки, бу програм мүсәлман иҹмаларына гаршы “структур етимадсызлыг” јарадыб вә бир чох там гануни дини вә сијаси мөвгеләрин белә “потенсиал екстремизм” кими нәзарәт алтына алынмасына сәбәб олур.
Билдирилиб ки, бу јанашма сијаси вә мәнәви диалогу тәһлүкәсизлик нәзарәти илә әвәз едир вә нәтиҹәдә мүсәлманларын даһа да кәнарлашдырылмасына шәраит јарадыр.
