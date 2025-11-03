Пезешкиан: Дүшмәнин залым вә тәҹавүзкар әлләрини бу торпагдан кәсәҹәјик

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, Иран Ислам Республикасынын мөһтәрәм Президенти Алиҹәнаб Мәсуд Пезешкиан бу ҝүн, нојабрын 3-дә, Енерҝетика Назирлијинин 24,5 трилјон түмән мәбләғиндә дөрд мүһүм лајиһәсинин видео-конфранс форматында ачылыш мәрасиминдә чыхыш едәрәк дејиб: “Бир ҹәмијјәтә, бир милләтә, һәтта бир аиләјә бирлик вә һәмрәјлик гәдәр ҝүҹ верән башга бир амил јохдур.
Әҝәр биз халгын хидмәтиндә олдуғумузу ҝөстәрсәк вә онлар да бизим проблемләринин һәлли үчүн чалышдығымыза инансалар, халг өзү дә бу јолда бизимлә олаҹаг. 12 ҝүнлүк мүһарибә заманы халг бөјүк фәдакарлыг нүмајиш етдирди вә биз бу һәмрәјлијин гәдрини билмәли, бүтүн сәјләримизи халгын проблемләринин һәллинә јөнәлтмәлијик.”
Президент гејд едиб ки, вилајәтләр бир-биринин тәҹрүбәсиндән истифадә етмәлидирләр. О вурғулајыб: “Ишләри елә истигамәтләндирмәлијик ки, дүшмәнин залым вә тәҹавүзкар әлләри бу торпагдан кәсилсин вә халгымыз иззәт вә гүрурла јашасын.”
Бу ҝүн Президент Пезешкианын видео-конфранс васитәсилә истифадәјә вердији Енерҝетика Назирлијинин лајиһәләринә “Талиган су анбарындан (Зијаран сугәбулетмә мәнтәгәсиндән) Теһранын вә Әлборз вилајәтләринин су тәмизләјиҹи стансијаларына сујун өтүрүлмәси лајиһәси”, “Теһранын Робат-Кәрим шәһәриндә тулланты суларынын тәмизләнмәси (маје мәрһәләси) вә канализасија шәбәкәсинин тикинтиси лајиһәси”, “Шәрги Азәрбајҹан вилајәтиндә јерләшән Сәһәнд бирләшмиш чеврим електрик стансијасынын 172 мегаватлыг һиссәсинин истифадәјә верилмәси” вә “745 мегават ҝүҹүндә ҝүнәш електрик стансијаларынын вә енержи сәмәрәлилијинин артырылмасы лајиһәләринин иҹрасына башланылмасы” дахилдир.
Лајиһәләр үмумиликдә 24,5 трилјон түмән сәрмајә илә истифадәјә верилиб. Һәмчинин 12,1 трилјон түмән дәјәриндә бир нечә ири лајиһәнин иҹрасына да старт верилиб.
