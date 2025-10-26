Атәшкәс позулду – Голани сәләфи террор үнсүрләри друзиләр јашајан Сувејда шәһәринин мәркәзини һәдәф алды

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Сурија јерли мәнбәләринин мәлуматына ҝөрә, бу ҝүн өлкәнин ҹәнубунда јерләшән Сувејда шәһәринин мәркәзи Суријаја силаһлы басгынларла һаким кәсилмиш Ҹолани сәләфи реррорчу режиминин Мүдафиә Назирлијинә бағлы террорчу групларын һүҹумуна мәруз галыб.
Сувејда мәнбәләри билдирибләр ки, Әтил кәнди истигамәтиндә јерләшән “Милли Гвардија”-(сәләфи террорчулары) гүввәләри бөлҝәдәки үсјанчыларын фәалијјәтинә гаршы әмәлијјат апарыр.
Бу ҝүн сәһәр саатларында онларла сакин Сувејда шәһәриндәки “Кәрамә мејданы”нда аксија кечирәрәк, ијул ајында баш вермиш ганлы тоггушмалардан сонра иткин дүшән вә ҝиров ҝөтүрүлән шәхсләрин талејинин мүәјјән едилмәсини тәләб едибләр.
