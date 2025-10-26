АСЕАН-ын тиҹарәт ҝәрҝинлији илә бағлы сүкуту; Малајзијанын икитәрәфли данышыглара вурғусу

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Куала Лумпурда кечирилән 47-ҹи АСЕАН Зирвә Ҝөрүшүндән әввәл Малајзијанын хариҹи ишләр назири Датук Сери Мәһәммәд Һәсән ассосиасијанын илкин иҹласларында тиҹарәт вә тариф мәсәләләринин мүзакирә олунмадығыны вә үзвләрин АБШ илә икитәрәфли игтисади данышыглар апармаға үстүнлүк вердијини ачыглады.
О, АСЕАН-ын сон тиҹарәт ҝәрҝинлији илә бағлы ачыглама вермәк нијјәтиндә олмадығыны вурғулады.
Датук Сери Мәһәммәд Һәсән даһа сонра әлавә етди: "Ҝөрүнүр, АБШ президенти Доналд Трамп да игтисади мүнасибәтләри чохтәрәфли дејил, икитәрәфли шәкилдә инкишаф етдирмәјә үстүнлүк верир."
Мәһәммәд Һәсән АСЕАН вә Авропа Иттифагы арасындакы мүнасибәтләрә тохунараг, ики тәрәф арасында азад тиҹарәт разылашмасы әлдә етмәк үчүн данышыгларын сон мәрһәләдә олдуғуну вә данышыглар просесинин јахшы ирәлиләдијини сөјләди.
О, бу разылашманын јахын ҝәләҹәкдә јекунлашдырылаҹағына үмид етдијини билдирди.
