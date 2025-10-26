Иран: Тәһлүкәсизлик Шурасы кимләринсә сијаси вә биртәрәфли мәгсәдләри үчүн суи-истифадә едилмәмәлидир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: БМТ-дә Иранын даими нүмајәндәси вә сәфири Әмир Сәид Ирәвани билдириб: Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын Низамнамәси тәҹавүзкар һәрәкәтләр вә онун механизмләриндән сијаси мәгсәдләрлә суи-истифадә нәтиҹәсиндә ҹидди сынаг гаршысында галыб.
О вурғулајыб ки, Тәһлүкәсизлик Шурасы өз мәсулијјәтини гәрәзсиз, сәмәрәли вә сечиҹи јанашмадан узаг шәкилдә јеринә јетирмәлидир вә һеч бир үзв дөвләт – һәтта ҝүҹлү дөвләт белә – бу гурумдан сијаси вә ја биртәрәфли мәгсәдләр үчүн суи-истифадә едә билмәмәлидир.
Ирәвани гејд едиб: 2025-ҹи ил ијунун 13-дә Исраил режими АБШ-нин бирбаша дәстәји вә иштиракы илә Иран Ислам Республикасына гаршы һеч бир тәһрик олмадан ҝенишмигјаслы һәрби һүҹума башлајыб. Онун сөзләринә ҝөрә, Шуранын белә ачыг һүгуг позунтуларына гаршы сусмасы вә һәрәкәтсизлији тәкҹә тәҹавүзкарлары даһа да ҹәсарәтләндирмир, һәм дә БМТ Низамнамәсинин әсас принсипләрини ҹидди шәкилдә зәифләдир.
Дипломат әлавә едиб: Ејни дәрәҹәдә нараһатедиҹи диҝәр мәсәлә Авропа үчлүјү адланан өлкәләрин – АБШ-нин тәзјиги вә тәсирии алтында – Тәһлүкәсизлик Шурасынын сәлаһијјәтләриндән биләрәкдән суи-истифадә етмәсидир. Онларын 2231 (2015) сајлы гәтнамә чәрчивәсиндә “снапбаҹк” механизмини ишә салмаг ҹәһди – Иранла бағлы артыг ләғв едилмиш санксија гәтнамәләринин јенидән тәтбигини һәдәфләјән әсассыз вә ганунсуз аддым иди. Бу аддым һәм 2231 сајлы гәтнамәнин, һәм дә Бирҝә Һәртәрәфли Фәалијјәт Планынын мәтни вә руһу илә зиддијјәт тәшкил едир.
Ирәвани вурғулајыб: Бу сијаси вә гәрәзли аддым Тәһлүкәсизлик Шурасынын бир сыра үзвләри, о ҹүмләдән ики даими үзвү (Чин вә Русија), еләҹә дә даһа ҝениш бејнәлхалг иҹтимаијјәт – хүсусилә Гошулмама Һәрәкатына үзв 121 өлкә тәрәфиндән гәти шәкилдә рәдд едилиб. Буна ҝөрә дә бу тәшәббүс һеч бир һүгуги гүввәјә малик дејил вә тамамилә етибарсыз сајылыр.
