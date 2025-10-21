Колумбија Вашингтондакы сәфирини ҝери чағырыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Колумбијанын хариҹи ишләр назири Роса Виллависенсио базар ертәси бәјан едиб ки, АБШ президенти Доналд Трамп Колумбија президенти Густаво Петрону “наркотик тиҹарәтинин лидери” адландырдыгдан сонра өлкәсинин Вашингтондакы сәфири ҝери чағырылыб.
Колумбијанын хариҹи ишләр назири өлкәнин Хариҹи Ишләр Назирлијинин сајтында мәлумат вериб:
“Колумбијанын Вашингтондакы сәфири Даниел Гарсија Пена мәсләһәтләшмәләр үчүн Густаво Петро тәрәфиндән ҝери чағырылыб вә һазырда Боготададыр.”
Виллавиҹенҹио, һөкумәтин гәбул етдији гәрарлары иҹтимаијјәтә ачыглајаҹағыны сөјләди.
