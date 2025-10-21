Боко Һарам сәләфи террорчу үнсүрләринин һүҹуму нәтиҹәсиндә 7 Ниҝерија әсҝәри гәтлә јетирилди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Боко Һарам вәһһаби террор груплашмасы үнсүрләри өлкәнин шимал-шәргиндә јерләшән Борно әјаләтинин Кано бөлҝәсиндә јерләшән әсҝәрләрә һүҹум едиб.
Һадисә заманы 7 Ниҝерија әсҝәри гәтлә јетирилиб.
Һүҹум заманы чохлу сајда ниҝеријалы әсҝәр дә јараланыб вә мүалиҹә үчүн хәстәханаја апарылыб.
Боко Һарам тәкфирчи террор груплашмасы 2000-ҹи илләрин әввәлләриндә Ниҝеријада јарадылыб вә 2009-ҹу илдән бу јана ҝенишмигјаслы террор актлары нәтиҹәсиндә он минләрлә инсан гәтлә јетирилиб.
Sizin rəyiniz