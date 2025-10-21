  1. Ana səhifə
Боко Һарам сәләфи террорчу үнсүрләринин һүҹуму нәтиҹәсиндә 7 Ниҝерија әсҝәри гәтлә јетирилди

21 oktyabr 2025 - 13:29
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Ниҝеријанын шимал-шәргиндә Боко Һарам сәләфи террор груплашмасынын һүҹуму нәтиҹәсиндә 7 Ниҝерија әсҝәри һәлак олуб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Боко Һарам вәһһаби террор груплашмасы үнсүрләри өлкәнин шимал-шәргиндә јерләшән Борно әјаләтинин Кано бөлҝәсиндә јерләшән әсҝәрләрә һүҹум едиб.

Һадисә заманы 7 Ниҝерија әсҝәри гәтлә јетирилиб.

Һүҹум заманы чохлу сајда ниҝеријалы әсҝәр дә јараланыб вә мүалиҹә үчүн хәстәханаја апарылыб.

Боко Һарам тәкфирчи террор груплашмасы 2000-ҹи илләрин әввәлләриндә Ниҝеријада јарадылыб вә 2009-ҹу илдән бу јана ҝенишмигјаслы террор актлары нәтиҹәсиндә он минләрлә инсан гәтлә јетирилиб.

