Һәрби аналитик: Ишғалчылар Гәззада гисмән вә мәһдуд мүһарибәнин давам етдирилмәси ссенарисини планлашдырырлар

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һәрби аналитик Рами Әбу Зубәјдә дејир ки, Исраил “һәрби әмәлијјатларын азадлығыны” мөһкәмләндирмәк мәгсәди дашыјан мәһдуд һәрби һүҹумдан истифадә едәрәк ишғалын јени мәрһәләсини һәјата кечирир.
О, сөзләринә белә давам едиб: “Бу сазишин мүһафизәчиси мөвгејинә гојулмуш атәшкәс разылашмасынын тәминатчылары бу ҝүн һәлледиҹи мәнәви вә сијаси сынаг гаршысындадыр, чүнки онлар ја тәҹавүзү дајандырмаг үчүн бу сазишин тәләбләрини јеринә јетирмәли, ја да “Исраил” ҹинајәтләринин давамы үчүн сијаси пәрдә олаҹаг бу шәртләрин шаһиди олмалыдырлар”.
