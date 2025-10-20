СЕПАҺ: Иран халгы ајыглыг вә бирликлә Исламын вә Иранын дүшмәнләринин фитнәләри гаршысында дајаныр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Гүдс Гәрарҝаһынын иҹтимаијјәтлә әлагәләр бөлмәси бәјанат јајараг, Систан вә Бәлуҹистан әјаләтиндә сүнни тајфаларынын ағсаггаллары вә башчыларына гаршы төрәдилән сон террор һүҹумлары вә онларын шәһид едилмәсини сәрт шәкилдә писләјиб.
Бәјанатда вурғуланыб: Бөлҝәнин ајыг, узагҝөрән вә садиг халгы Исламын вә әзиз Иранын дүшмәнләринин бүтүн фитнәләри гаршысында бирләшмиш шәкилдә вә гәтијјәтлә дајанмаға давам едәҹәк.
Бәјанатда һәмчинин гејд олунуб: Ҹәнуб-шәрг бөлҝәсинин иҝид вә иманлы халгынын бирлији, гардашлығы вә динҹ бирҝәјашајышы һәмишә өрнәк олуб. Бу торпағын дүшмәнләри кор вә намәрд һәрәкәтләри илә милли һәмрәјлији позмаға чалышырлар.
Мурдар сионист Исраил режиминә бағлы муздлу вә сатылмыш груплар, Систан вә Бәлуҹистанда сүнни тајфаларынын бир сыра ағсаггалларыны вә танынмыш шәхсләрини – о ҹүмләдән шәһидләр Молла Камал, Рза Азәркиш, Пәрвиз Кәдхудаји, Шәмс Аскани вә диҝәрләрини – гәтлә јетирмәклә өз рәзил вә Ислам дүшмәни маһијјәтләрини бир даһа сүбут етдиләр.
Бу ҹинајәтләрин тәшкилатчылары вә иҹрачылары јахын заманда өз рүсвајчы әмәлләринин ҹәзасыны алаҹаглар. Иран Ислам Республикасынын гүдрәтли тәһлүкәсизлик вә һәрби гүввәләри бу вәһши вә террорчу һәрәкәтләрә гәти вә лајигли ҹаваб верәҹәкләр.
