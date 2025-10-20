  1. Ana səhifə
Иранлы идманчы гыз аварчәкмә үзрә Асија чемпионатынын гызыл медалыны газаныб

20 oktyabr 2025 - 14:56
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Өтән ҝүн Иран командасы бир гызыл вә ики бүрүнҹ медал газаныб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Фатимә Мүҹәлләл аварчәкмә үзрә Асија чемпионатында өлкәмизә икинҹи гызыл медалы газандырыб.

Октјабрын 13-дә Вјетнамын Һајфонг шәһәриндә аварчәкмә үзрә Асија чемпионаты башлајыб вә миллимиз октјабрын 14-дә рәгибләри илә мүбаризәјә башлајыб.

Бу ҝүн (базар ҝүнү) Асија чемпионатында Фатимә Мүҹәлләл 8:31.11 рекорду мүәјјән едәрәк, гадынларын тәк ағыр чәкидә финалда Иран командасына гызыл медал газандырыб.

