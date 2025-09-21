Лондон вә Берлин аеропортларында киберһүҹум сәбәбиндән фасиләләр давам едир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Лондон вә Берлин аеропортларына едилән киберһүҹум нәтиҹәсиндә сәрнишин гәбулунда икинҹи ҝүндүр фасиләләр јараныр.
ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, Лондонун “Һитроу” аеропорту ачыглајыб ки, киберһүҹум сәбәбиндән сәрнишинләрин гејдијјаты икинҹи ҝүндүр ҝеҹикир вә техники һејәт јаранан проблеми һәлл етмәк үчүн чалышыр.
Аеропорт рәсмиләри сәрнишинләрә бејнәлхалг учушлар үчүн ән азы үч саат, дахили учушлар үчүн исә ән азы ики саат әввәл аеропортда олмаларыны төвсијә едибләр, чүнки гејдијјат просеси әввәлкиндән даһа узун чәкир.
Бунунла јанашы, Брүсселдәки “Завентем” аеропорту да шәнбә ҝүнү билдириб ки, сәрнишин гәбул системинә киберһүҹум едилиб вә гејдијјат мануал гајдада апарылыр. Бу сәбәбдән учушларда ҝеҹикмә вә ја ләғв еһтималы вар.
Sizin rəyiniz