Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Меҝан Келли, танынмыш мүһафизәкар сијаси експерт вә кечмиш Fox Nеws-ун апарыҹысы, надир бир етирафла билдирди: АБШ-дә хүсусилә 30 јашдан ашағы ҝәнҹ нәсил артыг Исраил режимини дәстәкләмир. Онун сөзләринә ҝөрә, бу мөвге дәјишиклији АБШ-нин Јахын Шәрг сијасәтиндә ҹидди чәтинликләр јарада биләр.
ИРНА-нын мәлуматына ҝөрә, Келли бу фикирләри, мүһафизәкар фәал Чарли Киркә гаршы баш вермиш өлүмҹүл һадисә һагда данышаркән вә бунун ҝәнҹ нәсил үзәриндә тәсири барәдә мәшһур журналист вә кечмиш Fox Nеws апарыҹысы Такер Карлсонла мүзакирә апараркән сәсләндириб.
О, мәктәбләри вә сосиал медиа платформаларыны ҝәнҹ нәсилин зеһинләрнин јујулмасынын әсас сәбәби кими ҝөстәрәрәк, бу просесин АБШ ҝәнҹләри арасында Исраилә дәстәји кәскин шәкилдә зәифләтдијини хәбәрдар едиб.
Келинин бу фикирләри сорғуларын нәтиҹәләри илә дә үст-үстә дүшүр. 2025-ҹи илин ијулунда апарылмыш Ҝаллуп сорғусу ҝөстәрир ки, 18-34 јаш арасы ҝәнҹләрин јалныз 9 фаизи Исраилә дәстәк верир. 55 јашдан јухары шәхсләр арасында исә бу рәгәм 49 фаиздир.
Мәлуматлар ҝөстәрир ки, һәтта ҝәнҹ республикачылар арасында белә Исраилә дәстәк мәсәләсиндә нәсил фәрги артыр вә сон сорғуларда јашлыларла мүгајисәдә ҝәнҹләрин дәстәји 29 фаиз азалыб. Експертләр билдирирләр ки, мүһафизәкар танынмыш фәаллар — мәсәлән, Чарли Кирк вә Меҝан Келли — арасында Исраил режиминә гаршы сәсләнән тәнгидләрин артмасы, онларын дахили мөвгејиндә дәјишикликдән чох, ҝәнҹ аудиторијасыны итирмәк горхусундан ирәли ҝәлир.
