Әнсаруллаһ ганунсуз Исраил террорчу режимин Сәнада бајрағыны галдыраҹағы илә һәдәләмәсинә ҹаваб вериб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Јәмән Әнсаруллаһ Һәрәкаты фашист Исраил режимин Һәрби Назиринин Сәнада “Исраил бајрағынын” далғаландырылмасы илә бағлы тәһдидинә ҹаваб вериб.
Бу барәдә Јәмәнин Әнсаруллаһ һәрәкатынын сијаси бүросунун үзвү Муһәммәд әл-Фәрәһ Х сосиал шәбәкәсиндәки пајлашымында јазыб.
О, месажында билдириб: “Ким Сәнада бајрағыны галдырмагдан данышырса, әввәлҹә (Јәмәнин һүҹумлары нәтиҹәсиндә бағланмыш) Ејлат лиманыны јенидән ачсын вә өз бајрағыны өз ҝәмиләриндә галдыра билсин, чүнки Исраил бизим дәниз әмәлијјатларымыздан горхараг ҝәмиләрини башга өлкәләрин бајраглары алтында ҝизләдир."
Ҹүмә ҝүнү, террорчу Исраил режимин һәрби назири гатил режимин Јәмәнин Әнсаруллаһ лидери Сејид Әбдүлмәлик әл-Һусини һәдәф алаҹағы вә Сәна үзәриндә Исраил бајрағыны галдыраҹағы илә һәдәләјиб.
