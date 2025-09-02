Мадуро: Венесуела 100 илин ән ҹидди тәһлүкәси илә үзләшиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Рәсми Каракас сон 100 илин ән бијүк АБШ мүдахиләси тәһлүкәси илә үз-үзәдир.
Бу барәдә Венесуела президенти Николас Мадуро бәјан едиб.
Az.shafaqna.com ТАСС-а истинадән хәбәр верир ки, Николас Мадуро билдириб: “Венесуела континентимизин сон 100 илдә мәруз галдығы ән бијүк тәһдидлә үзләшмәкдәдир. (АБШ-а мәхсус) 1 200 ракет дашыјан 8 һәрби ҝәми вә атом суалты гајығы өлкәмизи нишан алыб”.
Мадуро хариҹи мүдафиә тәһлүкәсини “һәддиндән артыг, әсассыз вә тамамилә ҹинајәткәранә” кими сәҹијјәләндириб.
О дејиб ки, АБШ тәрәфиндән олан “максимал һәрби тәзјиг шәраитиндә Венесуелада максимал мүдафиә һазырлығы елан едилиб”.
Мадуро рәсми Каракаса тәзјигин ҝистәрилмәсиндә вә Латын Америкасында вәзијјәтин дестабилизасијасында АБШ дивләт катиби Марко Рубиону иттиһам едиб.
О билдириб ки, АБШ “ган төкмәк, Венесуела, Латын Америкасы вә Кариб һөвзәси халгына гаршы мүһаибә башлатмаг нијјәтиндәдир”.
Мадуро хатырладыб ки, Гәрб дүнјасынын, хүсусилә дә АБШ-ын јүрүтдүјү һакимијјәт дәјишикликләри сијасәти бүтүн дүнјада ифласа уғрајыб.
Нәзәринизә иатдыраг ки, АБШ ордусуна аид һәрби ҝәмиләр, һәмиинин 4,5 мин һәрби Венесуела саһилләринә доғру һәрәкәт едир.
