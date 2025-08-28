Әрагчи авропалы һәмкарларына сәсәнди: Иран сизин ганунсуз һәрәкәтинизә лазыми ҹаваб верәҹәк

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Үч Авропа өлкәсинин хариҹи ишләр назирләри вә Авропа Бирлијинин хариҹи сијасәт комиссары бир саат әввәл өлкәмизин хариҹи ишләр назири Сејид Аббас Әрагчијә телефонла зәнҝ едәрәк, ЖҸПОА-дакы фикир ајрылыгларынын һәлли кими танынан просесә башламаг үчүн Тәһлүкәсизлик Шурасына рәсми мәлумат вермәк нијјәтләрини өлкәмизин хариҹи ишләр назиринә чатдырыблар. Ејни заманда, проблемләрин һәлли вә Тәһлүкәсизлик Шурасынын санксија гәтнамәләринин ҝери гајтарылмасынын гаршысынын алынмасы үчүн јахын 30 ҝүн әрзиндә дипломатик һәлл јолу тапмаға һазыр олдугларыны вурғулајыблар.
Өлкәмизин хариҹи ишләр назири үч Авропа өлкәсинин бунунла бағлы һәрәкәтини әсассыз, ганунсуз вә һеч бир һүгуги әсасы олмајан һесаб едиб.
Әрагчи Иранын нүвә мәсәләси илә бағлы мәсәләләрин һәлли үчүн дипломатијаја садиг галараг мәсулијјәтли вә хош нијјәтли фәалијјәтини хатырладараг, билдириб ки, Иран Ислам Республикасы өз милли һүгуг вә мәнафеләрини горумаг вә тәмин етмәк үчүн үч Авропа өлкәсинин бу ганунсуз вә әсассыз һәрәкәтинә лајигли ҹаваб верәҹәк.
Sizin rəyiniz