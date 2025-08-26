  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Авропа

Италија Гәззада журналистләрин тәһлүкәсизлијини тәмин етмәјә чағырды

26 avqust 2025 - 15:27
Xəbər kodu: 1720710
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Италија Гәззада журналистләрин тәһлүкәсизлијини тәмин етмәјә чағырды

Өтән ҝүн, фашист Исраил режимин Гәзза золағынын ҹәнубунда јерләшән Хан Јунисдәки Насир Тибб Комплексинә ендирдији һава һүҹумунда 5 журналист вә бир јанғынсөндүрән олмагла 20 нәфәр шәһид олуб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Италијанын хариҹи ишләр назири, сионист режимин Гәззә Золағына өтәнҝүнкү һүҹумларыны мәһкум етмәдән чыхыш едәрәк билдириб ки, Гәззада чалышан журналистләрин тәһлүкәсизлијини тәмин едилмәлидир.

Италијанын хариҹи ишләр назири Антонио Тажани дејиб: "Биз әввәлләр бир чох өлкәләрлә јанашы, Гәззада да медиа фәалијјәти илә бағлы сәнәди тәсдиг етмишик. Мәтбуат азадлығы илә бағлы мөвгејимиз дәјишмәјиб. Һесаб едирик ки, журналистләрин тәһлүкәсизлији тәмин едилмәлидир вә онлар Гәзза золағында өз ишләринә давам едә биләрләр".

Өтән ҝүн, фашист Исраил режимин Гәзза золағынын ҹәнубунда јерләшән Хан Јунисдәки Насир Тибб Комплексинә ендирдији һава һүҹумунда 5 журналист вә бир јанғынсөндүрән олмагла 20 нәфәр шәһид олуб.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha