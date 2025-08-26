Италија Гәззада журналистләрин тәһлүкәсизлијини тәмин етмәјә чағырды

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Италијанын хариҹи ишләр назири, сионист режимин Гәззә Золағына өтәнҝүнкү һүҹумларыны мәһкум етмәдән чыхыш едәрәк билдириб ки, Гәззада чалышан журналистләрин тәһлүкәсизлијини тәмин едилмәлидир.
Италијанын хариҹи ишләр назири Антонио Тажани дејиб: "Биз әввәлләр бир чох өлкәләрлә јанашы, Гәззада да медиа фәалијјәти илә бағлы сәнәди тәсдиг етмишик. Мәтбуат азадлығы илә бағлы мөвгејимиз дәјишмәјиб. Һесаб едирик ки, журналистләрин тәһлүкәсизлији тәмин едилмәлидир вә онлар Гәзза золағында өз ишләринә давам едә биләрләр".
Өтән ҝүн, фашист Исраил режимин Гәзза золағынын ҹәнубунда јерләшән Хан Јунисдәки Насир Тибб Комплексинә ендирдији һава һүҹумунда 5 журналист вә бир јанғынсөндүрән олмагла 20 нәфәр шәһид олуб.
