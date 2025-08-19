  1. Ana səhifə
ӨЗ ҜӨЗҮНДӘ ТИРИ ҜӨРМӘЈӘН БАШГАСЫНЫН ҜӨЗҮНДӘ ЧӨП АХТАРЫР

Иран Хариҹи Ишләр Назирлијиндән гатил Нетанјаһунун ачыгламаларына реаксија

19 avqust 2025 - 23:36
Xəbər kodu: 1718523
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Нетанјаһунун су мәсәләсинә даир мүдахилә характерли ачыгламаларына сәрт реаксија билдириб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Нетанјаһунун су мәсәләсинә даир мүдахилә характерли ачыгламаларына сәрт реаксија билдириб.

Ҹәнаб Исмаил Бәгаји фашист режиминин гатил баш назиринин гырылламасына ҹаваб олараг билдириб: “Фәләстин халгынын сујуну оғурламагла мәшһур олан вә Ирана гаршы һүҹум заманы Теһран шәһәринин мәркәзи су кәмәринә зәрбә ендирән Исраил режиминин, Иран халгынын су проблеми барәдә данышмаға һеч бир һаггы јохдур.”

