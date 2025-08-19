Иран Хариҹи Ишләр Назирлијиндән гатил Нетанјаһунун ачыгламаларына реаксија

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Нетанјаһунун су мәсәләсинә даир мүдахилә характерли ачыгламаларына сәрт реаксија билдириб.
Ҹәнаб Исмаил Бәгаји фашист режиминин гатил баш назиринин гырылламасына ҹаваб олараг билдириб: “Фәләстин халгынын сујуну оғурламагла мәшһур олан вә Ирана гаршы һүҹум заманы Теһран шәһәринин мәркәзи су кәмәринә зәрбә ендирән Исраил режиминин, Иран халгынын су проблеми барәдә данышмаға һеч бир һаггы јохдур.”
