Иран Ҹәнуби Африка илә һәрби вә мүдафиә әмәкдашлығыны инкишаф етдирмәјә һазыр олдуғуну бәјан едиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ҹәнуби Африканын Милли Мүдафиә Гүввәләринин командири Орду Башчысы Рудзавни Мафванија Иранын Силаһлы Гүввәләри Баш Гәрарҝаһ рәиси ҝенерал-лејтенант Сејид Әбдүлрәһим Мусави илә ҝөрүшүб вә данышыг апарыб.
Силаһлы Гүввәләри Баш Гәрарҝаһ рәиси Иран Ислам Республикасынын Ҹәнуби Африка илә һәрби вә мүдафиә саһәсиндә әмәкдашлығы ҝенишләндирмәјә һазыр олдуғуну билдирәрәк гејд едиб:
“Бу ҝүн Ислам Ингилабы Кешикчиләр Корпусу дүнјанын ән бөјүк анти-террор гүввәси кими таныныр вә дәјәрли тәҹрүбәләрә маликдир. Бу тәҹрүбәләри Ҹәнуби Африка илә пајлаша биләр.”
Sizin rəyiniz