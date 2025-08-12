Гәссам гүввәләринин Гәззанын шәргиндә сионист ордусуна гаршы уғурлу әмәлијјатлары

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һәмасын һәрби ганады олан Шәһид Изәддин әл-Гәссам баталјонлары ачыглама верәрәк билдирибләр: Дөјүшчүләр дөјүш хәттиндән ҝери гајытдыгдан сонра әмәлијјатын нәтиҹәси һагда дејибләр:
Сионист режимин бир нечә әсҝәринин ҝизләндији ев үч пијада әлејһинә минаатан мәрмиси илә һәдәфә алыныб вә нәтиҹәдә дүшмән гүввәләри ағыр иткијә мәруз галыб.
Әмәлијјат Гәззанын шәргиндә, Шәҹаијә мәһәлләсинин шәргиндә, әл-Мәнсура күчәсиндә һәјата кечирилиб.
