ӘГСА ТУФАНЫ

Гәссам гүввәләринин Гәззанын шәргиндә сионист ордусуна гаршы уғурлу әмәлијјатлары

12 avqust 2025 - 18:53
Xəbər kodu: 1716440
Source: İRNA
Әмәлијјат Гәззанын шәргиндә, Шәҹаијә мәһәлләсинин шәргиндә, әл-Мәнсура күчәсиндә һәјата кечирилиб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Һәмасын һәрби ганады олан Шәһид Изәддин әл-Гәссам баталјонлары ачыглама верәрәк билдирибләр: Дөјүшчүләр дөјүш хәттиндән ҝери гајытдыгдан сонра әмәлијјатын нәтиҹәси һагда дејибләр:

Сионист режимин бир нечә әсҝәринин ҝизләндији ев үч пијада әлејһинә минаатан мәрмиси илә һәдәфә алыныб вә нәтиҹәдә дүшмән гүввәләри ағыр иткијә мәруз галыб.

