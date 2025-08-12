ИИР Орду Баш Команданы: Ҹәнуби Африканын сионист режими вә АБШ-ни гынама мөвгеји ҹәсарәтлидир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА-нын ордудан вердији мәлумата ҝөрә, чәршәнбә ахшамы ҝүнү Орду Баш Команданы ҝенерал-лејтенант Әмир Һатәми Ҹәнуби Африканын Милли Мүдафиә Гүввәләринин командири Орду Башчысы Рудзавни Мафванија илә ҝөрүшдә ики өлкәнин анти-колониализм, анти-империализм вә әдаләт јөнүмлү јанашма әсасында, хүсусилә бејнәлхалг аренада сијаси ортаг нөгтәләринин чох олдуғуну вурғулајыб.
О билдириб ки, Иран Ислам Республикасы вә Ҹәнуби Африка һәмишә бир-бирини вә зүлм ҝөрмүш халглары дәстәкләјиб вә инсан ләјагәти вә әдаләт принсипләринә әсасланан бејнәлхалг низамын бәрпасы јолу давам етмәлидир.
Орду Баш Команданы сионист режимин сојгырымы әлејһинә Ҹәнуби Африка һөкумәтинин ҹәсарәтли мөвгејини вә бу режимә гаршы бејнәлхалг мәһкәмәјә шикајәт вермәсини тарихә дүшәҹәк ҹәсарәтли аддым кими гијмәтләндириб.
Әмир Һатәми әлавә едиб ки, Иранын хариҹи сијасәтиндә Африка гитәси хүсуси өнәм дашыјыр вә ики өлкәнин јахын сијаси вә бејнәлхалг јанашмасы сәбәбиндән Ҹәнуби Африка хүсуси мөвгејә маликдир.
