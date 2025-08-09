Әнсаруллаһ лидери: Исраил АБШ бомбалары илә Гәззә халгыны гырмаға давам едир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Јәмәнин Әнсаруллаһ һәрәкатынын лидери Фәләстин вә Гәззәдәки сон һадисәләрә тохунараг вурғулајыб ки, сионист дүшмән һәлә дә АБШ бомбалары илә Гәззә сакинләринин гәтлиамыны давам етдирир.
Әнсаруллаһ һәрәкатынын рәһбәри Сејид Әбдүлмәлик Бәдрәддин әл-Һуси чыхышында дејиб: Артыг беш ајдыр ки, Гәзза золағына һуманитар јардымлар дахил олмур вә бу, бөлҝәдәки фәләстинлиләрин дәрдләринин вә проблемләринин даһа да артмасына сәбәб олуб. Гәззә мүһасирәси бәзи әрәб вә Гәрб өлкәләринин дәстәји илә һәјата кечирилиб вә нәтиҹәдә Гәззәдә аналогу олмајан бир аҹлыг фаҹиәси јашаныр.
Һазырда 22 миндән чох һуманитар јардым јүк машыны Гәззәнин ҝиришләриндә сахланылыб, онларын әксәријјәти бејнәлхалг тәшкилатлар тәрәфиндән ҝөндәрилиб.
Исраилин ҹинајәтләрини дәстәкләјән ҹинајәткар Трамп белә, Гәззәдә баш верәнләри аҹынаҹаглы вә дәһшәтли адландырыр. Гәззә халгынын јашадығы әзаб вә зүлүмләрин тәфәррүатлары бүтүн дүнја, хүсусилә дә мүсәлманлар вә әрәбләр үчүн утанҹвериҹидир. Аҹлыг ҹинајәтинә паралел олараг Гәззәдә сусузлуг ҹинајәти дә төрәдилир вә инсанлар су әлдә етмәк үчүн бөјүк чәтинликләрлә үзләширләр.
Сионист дүшмән АБШ бомбалары илә гәтлиамларыны давам етдирир, әрзаг ахтаран гадын, ушаг вә јашлылары һәдәфә алырлар. Бәзи америкалылар Гәззәдә силаһ ҝөтүрүб бу ҹинајәтләрдә бирбаша иштирак едир, бәзиләри исә буну ачыг шәкилдә етираф едибләр. Бир америкалы забит етираф едиб ки, Гәззәдәки өлүм тәләләри әсасән фәләстинлиләрин күтләви шәкилдә мәһв едилмәси үчүн планлашдырылыб
