Иран Мәзар Шәрифдәки террор актынын там арашдырылмасыны вә тәшкилатчыларын ифша олунмасыны тәләб едир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назирлији Мәзар Шәрифдәки консуллуға едилән һүҹ,умун 27-ҹи илдөнүмү мүнасибәтилә вердији бәјанатда бу террор актынын бүтүн ҹәһәтләринин ајдынлашдырылмасынын вә бу ҹинајәтдә әли оланларын вә ҝөстәриш верәнләрин мүәјјән едиләрәк ҹәзаландырылмасынын ваҹиблијини вурғулајыб.
7 август 2025-ҹи ил, ҹүмә ахшамы јајымланан бәјанатда гејд олунур ки, 8 август (1998-ҹи ил) Иран Ислам Республикасынын Әфганыстанын Мәзар Шәриф шәһәриндәки Баш Консуллуғунда иранлы дипломатлар вә журналистин фаҹиәви шәкилдә шәһид едилмәсинин илдөнүмүдүр.
Бәјанатда гејд олунуб ки, 27 ил әввәл – 8 август 1998-ҹи илдә – Иран Ислам Республикасынын Мәзар Шәрифдәки Баш Консуллуғунун бинасы силаһлы террорчуларын һүҹумуна мәруз галмыш вә консуллугда чалышан сәккиз иранлы дипломат – Нәсир Риги, Нуруллаһ Норузи, Кәрим Һејдәриан, Рәшид Пәријав Фәллаһ, Һејдәрәли Багири, Мәһәммәдәли Гијаси, Мәҹидд Нури Нијарки вә Мәһәммәднәсир Насири – илә јанашы, Иран Ислам Республикасынын ИРНА хәбәр аҝентлијинин мүхбири Маһмуд Сарәми шәһид едилмишдир.
Sizin rəyiniz