Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ҹари илин Ијулун 12-дә Сурија Әрәб Республикасына силаһлы үсјанла һаким кәсилмиш “Тәһрир әш-Шам” террорчу режиминин вәһһаби әгидәли президенти Әһмәд әш-Шараанын әлијевләр сүлалә режиминә “ишҝүзар” сәфәри чәрчивәсиндә әлијевләр сүлалә режиминин Нефт Ширкәти (SOCAR) илә башкәсән вәһһаби террорчу Голани режими арасында анлашма меморандуму да имзаланыб.
АЗӘРТАҸ хәбәр верир ки, меморандуму әлијевләр сүлалә режиминин игтисадијјат назири, SOCAR -ын Мүшаһидә Шурасынын сәдри Микајыл Ҹаббаров вә Суријаја һаким кәсилмиш террорчу “Тәһрир әш-Шам” вәһһаби режиминин енерҝетика назири Мәһәммәд әл-Бәшир имзалајыблар.
Гејд едәк ки, сөзү ҝедән меморандума әсасән әлијевләр сүлалә режиминин Азәрбајҹанын таладығы газ вә нефтин Суријанын мөвҹуд террорчу вәһһаби режими васитәси илә Илһам Әлијевин гудаларынын вәтән сајдыглары ишғалчы фашист сионист режиминә трансфер едилмәси нәзәрдә тутулуб.
