ӘЛИЈЕВЛӘР СҮЛАЛӘ РЕЖИМИНИН ҸҮҺҮД СЕВҜИСИ

SOCAR вә битмәјән Исраил севҝиси вәһһаби террорчу һөкумәти арасында анлашма меморандумун имзалады

17 iyul 2025 - 19:38
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
SOCAR вә битмәјән Исраил севҝиси вәһһаби террорчу һөкумәти арасында анлашма меморандумун имзалады

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ҹари илин Ијулун 12-дә Сурија Әрәб Республикасына силаһлы үсјанла һаким кәсилмиш “Тәһрир әш-Шам” террорчу режиминин вәһһаби әгидәли президенти Әһмәд әш-Шараанын әлијевләр сүлалә режиминә “ишҝүзар” сәфәри чәрчивәсиндә әлијевләр сүлалә режиминин Нефт Ширкәти (SOCAR) илә башкәсән вәһһаби террорчу Голани режими арасында анлашма меморандуму да имзаланыб.

АЗӘРТАҸ хәбәр верир ки, меморандуму әлијевләр сүлалә режиминин игтисадијјат назири, SOCAR -ын Мүшаһидә Шурасынын сәдри Микајыл Ҹаббаров вә Суријаја һаким кәсилмиш террорчу “Тәһрир әш-Шам” вәһһаби режиминин енерҝетика назири Мәһәммәд әл-Бәшир имзалајыблар.

Гејд едәк ки, сөзү ҝедән меморандума әсасән әлијевләр сүлалә режиминин Азәрбајҹанын таладығы газ вә нефтин Суријанын мөвҹуд террорчу вәһһаби режими васитәси илә Илһам Әлијевин гудаларынын вәтән сајдыглары ишғалчы фашист сионист режиминә трансфер едилмәси нәзәрдә тутулуб.

