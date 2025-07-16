Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран, Ираг вә Пакистан Әрбәин зијарәтинин асанлашдырылмасы үчүн үчтәрәфли һәмкарлыға тәкид едибләр.
Ираг дахили ишләр назири Әбдүламир Әлшимри Теһранын ев саһиблији илә кечирилән үч өлкәнин Дахили Ишләр Назирләринин иҹласында Иранын ев саһиблији вә Пакистан дахили ишләр назиринин иҹласда иштиракыны јүксәк дәјәрләндириб.
О, Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) Әрбәин-40 мәрасиминин кечирилмәсинә һәср олунан иҹласда гејд едиб ки, Ираг баш назири Шиа Әссуданинин ҝөстәриши илә Әрбәин зәвварларына хидмәт истигамәтиндә бүтүн хидмәт вә лоҝистик имканлар тәшкил олунуб.
Мүхтәлиф кечидләрдән Ирага дахил олан пакистанлы зәвварларын бөјүк сајына тохунан Ираг Дахили Ишләр Назири Пакистан Дахили Ишләр Назириндән пакистанлы зәвварларын өз өлкәләринә гајыдыш үзрә һәрәкәтләрини идарә етмәји истәјиб
Пакистан дахили ишләр назири дә Иран-Ираг програмларыны там шәкилдә һимајә етдијини билдириб. Гејд едиб ки, һеч бир пакистанлы иҹазә алмадан, Ирагдан чыхыш иҹазәсинә малик олмајаҹаг.
