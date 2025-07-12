Әлијевләр сүлалә режими Суријаја һаким кәсилмиш вәһһаби террорчу Әһмәд әш-Шарааны аеропрта кими јола салды

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Сурија Әрәб Республикасына чеврилиш јолу илә һаким кәсилән “Тәһрир әл-Шам” вәһһаби террор груплашмасынын башчысы Голани ләгәбли Әһмәд әш-Шараанын әлијевләр сүлалә режиминә “ишҝүзар” сәфәри ијулун 12-дә, 18:00 радәләриндә баша чатыб.
АЗӘРТАҸ хәбәр верир ки, һәр ики режимин Дөвләт бајрагларынын далғаландығы Һејдәр Әлијев Бејнәлхалг Аеропортунда “али гонағын шәрәфинә” (јәни баш кәсән вәһһаби террорчу үчүн) фәхри гаровул дәстәси дүзүлмүшдү.
Тәһрир әл-Шам террор групунун вәһһаби лидери Әһмәд әш-Шарааны әлијевләр сүлалә режиминин баш назиринин биринҹи мүавини Јагуб Ејјубов, хариҹи ишләр назиринин мүавини Фариз Рзајев вә диҝәр рәсми шәхсләри јола салдылар.
