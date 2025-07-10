ЛӘББЕЈКӘ ЈА ХАМЕНЕИ ЛӘББЕЈКӘ ЈА ҺҮСЕЈНДИР!
Москвада Шиә әзадарлары Һүсејни шөвгилә зүлмә гаршы мүбаризәдә Имам Хаменеилә бејәт етдиләр \ Видео
10 iyul 2025 - 19:35
Xəbər kodu: 1706590
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Русијада буилки Мәһәррәмлик һәр заманкындан фәргли олду. Әбу Абдуллаһ (ә) мәктәбинин ашигләри Мәһәррәм ајынын илк онҝүнлүјүнүн Москва вә Русијанын диҝәр шәһәрләриндә, хүсусилә дә Шиә шәһәри Дәрбәнддә Мәсҹид вә Һүсејнијјәләрдә кечирилән синә дөјмә вә әзадарлыг мәрасимләриндә шөвглә иштирак едәрәк, сионист режимин Ирана һәрби тәҹавүзүндә Шәһид оланларын хатирәсини еһтирамла јад едибләр. Әзадарлар ләббејк дејәрәк, Имам Хаменеи илә зүлмә гаршы һәмрәјлик вә мүгавимәт пакты имзалајыблар.
