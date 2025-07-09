ДҮНЈА ХАЛГЛАРЫ ВӘ ИМАМ ҺҮСЕЈН ӘЗАДАРЛЫҒЫ
Видео | АБНА-нын Венесуеладан олан мүхбиринин репортажы; Һүсејнә (ә) ешгијлә!
9 iyul 2025 - 19:53
Xəbər kodu: 1706304
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Редаксијамызын испандилли мүхбири ханым Мариллион Венесуеланын пајтахты Каракасдан һазырладығы репортажда бу шәһәрдә Мәһәррәм вә Ашура ҝүнләри илә бағлы кечирилән "Һүсејн (ә) ешигијлә" тәдбиринә ҝедәрәк, тәдбирин тәшкилатчылары вә иштиракчыларындан мүсаһибә алыб.
