Бәһрејн Шиә Халгы јәһуди режиминин һәдәләринә бахмајараг, Ашура Ҝүнүнү гејд етдиләр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әзадарлыг едән Бәһрејн Шиә халгы Хәлифә јәһуди сүлалә режиминин гојдуғу ҹидди тәһлүкәсизлик тәдбирләринә бахмајараг, Мәһәррәм ајынын 10-у ҝеҹәсини вә ҝүндүзүнү гејд едибләр.
Пајтахт Манамада кечирилән Ашура мәрасимләринә мүхтәлиф бөлҝәләрдән минләрлә бәһрејнли гатылыб. Күчә вә Хијабанлара долушан издиһамлы әзадарлар ингилаби сүарлар сәсләндирәрәк, Бәһрејн үләмаларына, хүсуси илә дә Шејх Иса Гасимә дәстәк нидалары сәсләндирмиш, һәмчинин АБШ вә сионист фашист јәһуди режиминә гаршы нифрәтләрини билдирмишләр.
Бәһрејн Алимләри Ислам Шурасынын сәдри Сејид Мәҹид Мәшәл мәрасимдә Ашура нитги сөјләјиб.
Бәһрејнин Шиә Халгы Манамадакы мәркәзи мәрасимлә јанашы, өлкәнин мүхтәлиф бөлҝәләрдә дә Ашура ҝеҹәсини јад едибләр. Һүсејнијјәләрдә матәм јығынҹаглары кечирилиб, матәм груплары күчәләрдә јүрүш едибләр.
Әзадарлар режимин Ашура јүрүшләринә ачыг һүҹумуну, Имам Һүсејнин бајраг вә плакатларынын ендирилмәсини писләјиб, дини етигад азадлығынын позулмасына вә Шиә мәрасимләринин сыхышдырылмасына етираз едибләр.
Бәзи шәһәрләрин диварларыны Имам Хаменеи (Аллаһ Тәала Она узун вә бәрәкәтли өмүр версин, дүшмәнләрини зәлил вә хар етсин) вә Шејх Иса Гасимин вә шәһидләрин шәкилләри илә бәзәдилиб, сионист режимин бајрағы да инсанларын ајаглары вә машынларын тәкәрләри алтында тапдаланмаг үчүн јерә дөшәниб.
Sizin rəyiniz