ХӘРЧӘНҜ ШИШИ ИСРАИЛ МӘҺВӘ МӘҺКУМДУР!

Ҹүһүд сионист фашистләри бир ҝүндә ики пусгуја дүшәрәк мәһв едилдиләр

8 iyul 2025 - 19:00
Xəbər kodu: 1705927
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Бәзи сионист медиа гурумлары вә истифадәчиләри бу ики пусгуда 12 ишғалчы ҹүһүд забит вә әсҝәринин ҝәбәрдијини, 14 ҹүһүд һәрбичисинин исә ағыр јараландығыны бәјан едибләр.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Фашист ҹүһүд сионист медиа органлары Гәзза золағынын шималында јәһуди ишғалчы гүввәләринин ҹидди инсидент јашадығыны ачыглајыблар.

Сионист режим мәнбәләр етираф едибләр ки, Гәззанын шималында бир груп ҹүһүд әсҝәри мүгавимәт гүввәләринин пусгусуна мәруз галыб вә онлардан бир нечәси ҸӘҺӘННӘМӘ васил олуб, даһа бир нечәси исә ағыр јараланыб.

Бу һадисәдән сонра онлары хилас етмәк үчүн әразијә дахил олан јардымчы гүввә дә пусгуја дүшүб.

Бәзи сионист медиа гурумлары вә истифадәчиләри бу ики пусгуда 12 ишғалчы ҹүһүд забит вә әсҝәринин ҝәбәрдијини, 14 ҹүһүд һәрбичисинин исә ағыр јараландығыны бәјан едибләр.

Сионист һеликоптерләринин бу һадисәдә өлән вә јаралылары дашыдығына даир ҝөрүнтүләр дә дәрҹ олунуб.

