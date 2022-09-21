КТМТ миссијасы Ермәнистана ҝәлиб

КТМТ катиблијиндән билдирилиб ки,сентјабрын 20-дә КТМТ-нин Коллектив Тәһлүкәсизлик Шурасынын нөвбәдәнкәнар иҹласынын гәрарына ујғун олараг, КТМТ-нин Баш катиби Станислав Засын рәһбәрлик етдији миссија Ермәнистана ҝәлиб. Миссијаја КТМТ-нин ишчи органларынын әмәкдашлары олан тәшкилата үзв дөвләтләрин нүмајәндәләри дахилдир.
Миссијанын гаршысында мөвҹуд вәзијјәти гијмәтләндирмәк, реҝиондакы вәзијјәтлә бағлы КТМТ-јә үзв дөвләтләрин башчыларына әтрафлы мәрузә һазырламаг вә Азәрбајҹанла сәрһәдин мүәјјән јерләриндә јаранмыш ҝәрҝинлијин арадан галдырылмасы үчүн тәклифләр һазырламаг вәзифәси дајаныр.
Катибликдән гејд олунуб ки, миссијасын иши заманы сәрһәдјаны әразиләрдә мөвҹуд вәзијјәтин өјрәнилмәси вә мониторинги үзрә тәдбирләр, о ҹүмләдән Ермәнистанын али сијаси вә һәрби рәһбәрлији илә ҝөрүшләрин кечирилмәси планлашдырылыр.
Русија, Беларус, Ермәнистан, Таҹикистан, Гахахыстан вә Гырғызыстандан ибарәт олан Коллектив Тәһлүкәсизлик Мүгавиләси Тәшкилатынын (КТМТ) низамнамәсинә әсасән үзв өлкәләрдән һансыса биринә гаршы јарадылан һәр һансы тәһлүкә, бу тәшкилата үзв олан диҝәр өлкәләрә гаршы да агресија кими гәбул едилир.
342/