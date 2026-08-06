Әрәб аналитики: АБШ һәрби командирләри "Вјетнам тәҹрүбәсини" тәкрарламагдан горхурлар

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әбдүлбари Әтван "Раи әл-Јоум" гәзетиндәки мәгаләсиндә јазыб: Трамп бир даһа Ирана гаршы бөјүк бир һүҹум тәһдидләриндән әл чәкәҹәкми, јохса буну һәјата кечирәҹәкми? Һәр ики һалда мүмкүн әсас нәтиҹәләр нәләрдир? Онун Күвејтдәки базаларындан гошунларынын әксәријјәтини ҝери чәкмәк барәдә гәфил гәрарынын сәбәби нәдир?
Аналитик билдириб: АБШ президенти Доналд Трамп администрасијасынын Күвејтдәки мөвҹудлуғунун вә гүввәләринин сәвијјәсини нәзәрдән кечирмәк барәдә ачыгламасы, Ирана вә онун реҝиондакы мүттәфигләринә гаршы һазыркы мүһарибәдә мәғлубијјәтинин вә хүсусилә дә бу базаларда јерләшән һәрби гуллугчулар арасында Иранын ракет вә пилотсуз тәјјарә һүҹумлары нәтиҹәсиндә ағыр иткиләрә мәруз галмасынын "илк" рәсми етирафыдыр. Бәлкә дә буна ҝөрә Трамп сон анда јени вә күтләви һүҹумлар башлатмаг тәһдидләриндән ҝери чәкилир.
О јазыб: Трамп бир даһа бу тәһдидләрә гајытмаг гәрарына ҝәлиб вә истәнилән ан Ираны тәслим олмаға мәҹбур етмәк мәгсәди дашыјан ҹидди һүҹумлар едә биләр. Лакин бу тәһдидләрдән ҝери чәкилмәк вә ја тәхирә салмаг еһтималы, онун ади тәҹрүбәсиндә олдуғу кими, ашағыдакы сәбәбләрә ҝөрә ҝүҹлүдүр вә еһтимал ки, аз дејил;
Биринҹиси: Иран сарсылмаздыр вә бу тәһдидләр ону нәинки горхутмур, әксинә, һәр һансы јени Америка тәҹавүзүнә гаршы ҝүҹ тәтбиг етмәјә һәмишәкиндән даһа һазырлыглыдыр.
Икинҹиси: АБШ ордусунун јүксәк рүтбәли командирләри арасында бу һүҹума гаршы ҝүҹлү мүхалифәт вар вә онлар Гәрби Асијанын дөјүш мејданларында Америка гүввәләринин артан иткиләри вә јүз милјардларла доллар хәрҹләнән Америка базаларынын даһа да дағыдылмасы вә виран едилмәси нәзәрә алынмагла "нөвбәти Вјетнам"дан горхурлар.
Үчүнҹү: Исраил гүввәләринин Америка гүввәләри илә бирликдә јени һүҹумларда мүмкүн иштиракы әкс тәсир ҝөстәрәҹәк, чүнки онлар, Иранын нүвә објектләрини мәһв етмәк вә Иран режимини зәифләтмәк мәгсәдләринә чатмајаҹаг. Бунун әвәзинә, Исраил вә АБШ-нин аваданлыг вә тутуҹу ракет еһтијатларыны азалдан Иран ракетләри вә дронларынын ҝүҹү нәзәрә алындыгда вә бу еһтијатлар түкәнмәкдәдирсә, бу, бир нечә Исраил шәһәринин, хүсусән дә Тәл-Әвив, Һајфа, Димона вә Ашкелон шәһәрләринин мәһв едилмәсинә сәбәб ола биләр.
Әтван давам едәрәк дејиб: Ирана гаршы бу мүһарибәнин давам етмәси вә онун узанмасы Трампы дәлилик, чашгынлыг вә психоложи мәјуслуг һәддинә чатдырды, чүнки о, мүһарибәнин гыса мүддәтли олаҹағына, минимал һәрби вә малијјә иткиләринә вә бөјүк наилијјәтләрә сәбәб олаҹағына зәманәт верән Исраил тәрәфиндән алдадылыб.
Sizin rəyiniz