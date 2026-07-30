Пезешкиан: Иран халгынын ҝөстәрдији мүгавимәт зоракылыг вә зүлмә бојун әјмәмәјин мисилсиз нүмунәсидир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Президенти Мәсуд Пезешкиан бу ҝүн, чәршәнбә ҝүнү Назирләр Кабинетинин иҹласында һөкумәт үзвләринин лајигли фәалијјәтләринә ҝөрә тәшәккүрүнү билдирәрәк өлкәнин идарә олунмасында әсас приоритетин фәалијјәт сәвијјәсинин вә сәмәрәли нәтиҹәләрин јүксәлдилмәси олдуғуну гејд едиб.
Пезешкиан билдириб: “Халгын проблемләриндән һәр һансы бир дүјүнү ача биләҹәк бүтүн шәхсләрлә әмәкдашлыг едәҹәјәм. Зәруридир ки, һамымыз бир-биримизин јанында олаг вә чатышмазлыглары арадан галдыраг. Буна ҝөрә дә бүтүн варлығымызла хидмәтимизи давам етдирәҹәјик.”
Пезешкиан чыхышынын диҝәр һиссәсиндә реҝионда вә өлкәдәки вәзијјәтә тохунараг Иран халгынын мүгавимәтини зоракылыг вә зүлмә гаршы дирәнишинин мисилсиз нүмунәси кими гијмәтләндирәрәк вурғулајыб: “Биз дүшмәнләрлә мүбаризә апарырыг вә онларын гаршысында мүгавимәт ҝөстәририк ки, зоракылыг вә зүлм гаршысында бојун әјмәјәк. Ејни заманда, өзүмүз дә халга зор тәтбиг едә вә ја зүлм едә билмәрик, чүнки бу ики јанашма бир-бири илә зиддијјәт тәшкил едир.”
Президент, һәмчинин саһәдахили вә саһәләрарасы әлагәләрин инкишаф етдирилмәсинин, дөвләт гурумлары арасында даһа ҝениш координасијанын јарадылмасынын ваҹиблијини вурғулајар әлавә едиб: Иҹраедиҹи гурумларын тәшкилат вә мүәссисәләри һәмрәјлијин вә координасијанын ҝүҹләндирилмәси мәгсәдилә даһа чох иҹласлар кечирмәлидирләр ки, нәтиҹәсиз гаршыдурмалардан чәкинилсин вә мәсәләләрә бахылмасы просеси сүрәтләндирилсин.
Пезешкиан даһа сонра Әламут галасынын UNESCO-да дүнја мигјасында гејдијјата алынмасыны өлкә үчүн бөјүк наилијјәт адландырыб вә бу саһәдә фәалијјәт ҝөстәрән бүтүн шәхсләрә вә мәсул гурумлара сәмими тәшәккүрүнү билдирәрәк дејиб: “Бу, коллектив сәјләр нәтиҹәсиндә һәјата кечирилмиш бөјүк бир иш иди.”
Sizin rəyiniz