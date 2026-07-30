Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) дүшмәнләринин бәзи хүсусијјәтләри – 6

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әрбәин зијарәти, Сејјидүш-Шүһәданын (әлејһи сәлам) мәгамыны вә гијамынын мәгсәдләрини изаһ етмәклә јанашы, о Һәзрәтин дүшмәнләринин азғынлығынын көкләринә вә хүсусијјәтләринә дә тохунур. Бу зијарәт дүнјапәрәстлији, һәгигәти ҹүзи мәнфәәтләр мүгабилиндә сатмағы, тәкәббүрү вә нәфсани истәкләрә табе олмағы батил ҹәбһәсиндә јер алмағын ән мүһүм амилләри кими тәгдим едир; бунлар инсаны һаггы гәбул етмәкдән узаглашдырыр вә ону Илаһи өвлијаларла гаршыдурмаја сүрүкләјир.
30 iyul 2026 - 15:47
Xəbər kodu: 1846915
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz