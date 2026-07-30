Имам Һүсејнин (әлејһи сәлам) Гијамынын Фәлсәфәси – 5

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әрбәин зијарәти бу һиссәдә Имам Һүсејнин (ә) гијамынын фәлсәфәсини вә мәгсәдини ачыг шәкилдә бәјан едир. Бу зијарәт, Ашура һәрәкатыны инсанларын ҹәһаләтдән вә азғынлыг ичиндә сәрҝәрданлыгдан хилас едилмәси үчүн Илаһи бир һәрәкат кими тәгдим едир; елә бир гијам ки, Сејјидүш-Шүһәданын (әлејһи сәлам) ҹаныны фәда етмәси илә үммәтин виҹданыны ојатды, Әмәви һакимијјәтинин дајагларыны сарсытды вә бу ҝүнә гәдәр батил вә Әмәви тәфәккүрлү ҹәрәјанлара гаршы мүбаризәдә илһам мәнбәји олараг галыр.
30 iyul 2026 - 15:39
Xəbər kodu: 1846912
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Sizin rəyiniz