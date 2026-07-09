Теһраны Британија сәфиринә Нота Верди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Британија рәсмиләринин Иран Ислам Республикасына гаршы јалан вә әсассыз иттиһамларынын тәкрарланмасындан сонра Инҝилтәрәнин Теһрандакы сәфири Хариҹи Ишләр Назирлијинин Гәрби Авропа үзрә баш директору вә назир көмәкчиси Әлирза Јусифи тәрәфиндән чағырылды вә Иран Ислам Республикасынын Британија һөкумәтинин Иран халгына гаршы јерсиз јанашмасына гаршы етиразы она чатдырылды.
Хариҹи Ишләр Назирлијинин јазылы нотасыны тәгдим едән Әлирза Јусифи, Британија рәсмиләринин Иранын Британијада тәһлүкәсизлик әлејһинә тәдбирләр һәјата кечирмәјә чалышдығына даир әсассыз вә јалан иддиаларына етираз олараг, бу ҹүр иттиһамларын бејнәлхалг һүгуга зидд олан дағыдыҹы давранышлара, хүсусән дә Гәрби Асија бөлҝәсиндә АБШ вә Сионист режими илә бирҝә ағыр ҹинајәтләр төрәтмәкдә вә тәһлүкәсизлијин позулмасында, еләҹә дә Иран әлејһинә террор шәбәкәләринә ев саһиблији етмәкдә пројексија вә мәсулијјәтдән јајынмагдан башга бир шеј олмадығыны гејд етди.
Хариҹи Ишләр Назирлијинин Гәрби Авропа үзрә баш директору Британија һөкумәтинә Ирана гаршы ҝүлүнҹ вә ујдурма иттиһамлар ирәли сүрмәк әвәзинә, Иран халгына гаршы давранышыны ислаһ етмәји, террорчу вә зоракы шәбәкәләрә вә шәхсләрә ев саһиблији етмәји вә дәстәкләмәји дајандырмағы, ејни заманда глобал сүлһ вә тәһлүкәсизлијә ән бөјүк тәһлүкәсизлик тәһдиди олан апартеид, сојгырымы вә террорчу Исраил режиминә там дәстәји дајандырмағы төвсијә етди.
Һәмчинин вурғуланды ки, Британијанын апартеид вә гондарма Исраил режими тәрәфиндән малијјәләшдирилән вә идарә олунан, әсас ролу зоракылыг вә терроризми гызышдырмаг олан террорчу шәбәкәләрә ев саһиблији етмәјә давам етмәси Британија һөкумәтинин терроризми дәстәкләмәкдән чәкинмәк үзрә бејнәлхалг һүгуги өһдәликләрини позур вә мүмкүн гәдәр тез дајандырылмалыдыр.
Sizin rəyiniz