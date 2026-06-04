“Алим Өләрсә Аләм Өләр” Һз. Пејғәмбәр. Ајәтуллаһ Фәјјадын Нәҹәф Әшрәфдәки офисинин о һәзрәтин вәфаты илә бағлы бәјанаты

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Ајәтуллаһ Фәјјадын (ридвануллаһи әлејһ) Нәҹәф Әшрәфдәки офиси, билдириб ки, Ајәтуллаһ Фәјјад (ридвануллаһи әлејһ) бир нечә ил хәстәликдән сонра бу ҝүн 96 јашында вәфат едиб.
Мәркәзи офисин јајымладығы бәјанатда билдирилир:
Рәһман вә Рәһим олан Аллаһын ады илә
Биз Аллаһа мәхсусуг вә Она гајыдаҹағыг
Бөјүк кәдәр вә һүзнлә Али Тәглид Мәрҹәси, Ајәтуллаһ Һаҹ Шејх Мәһәммәд Исһаг Фәјјадын (Аллаһ она рәһмәт етсин) вәфаты хәбәрини алдыг; мүбарәк өмрүнү динә хидмәт етмәклә, Ислам елмләрини өјрәтмәклә, алимләри вә задәҝанлары јетишдирмәклә, Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) тәлимләринин јајылмасы вә мүгәддәс шәриәт һөкмләринин изаһы јолунда сәј ҝөстәрәрәк кечирән бөјүк бир инсан.
Шүбһәсиз ки, онун вәфаты јүксәк елми вә дини статусуна вә өзүндән сора гојдуғу дәјәрли елми әсәрләринә ҝөрә Илаһијјат мәктәбләри вә үмумијјәтлә мөминләр үчүн бөјүк бир иткидир.
Уҹа Аллаһдан она рәһмәт етмәсини, ону Мәһәммәд вә Онун пак Аиләси (һамысына салам олсун) илә бир мәшһур етмәсини, сағ галанларына, тәләбәләринә, она тәглид едәнләрә вә севәнләринә сәбир вә әмин-аманлыг бәхш етмәсини диләјирик.
Дәфн мәрасими ашағыдакы ҹәдвәлә ујғун олараг кечириләҹәк:
Мүгәддәс Казимејн шәһәриндә: Ҹүмә (19 Зилһиҹҹә 1447) сәһәр саат 9-да Али-Јасин Һүсејнијјәсиндән Казымын мүгәддәс һәрәминә доғру.
Кәрбәла-и Мүәллада: Ҹүмә (19 Зилһиҹҹә 1447) ахшам саат 5-дә Имам Һүсејн (әлејһимус сәлам) вә гардашы Әбул-Фәзл әл-Аббасын (әлејһис салам) мүгәддәс һәрәминдән.
Нәҹәф Әшрәфдә: Шәнбә ҝүнү (һиҹри тәгвими илә 1447-ҹи илин 20 Зилһиҹҹә ајы) сәһәр саат 9-да, о һәзрәтин Нәҹәф Әшрәфдәки офисинин гаршысындан Әмирәл-мөминин (әлејһимус сәлам) мүгәддәс һәрәминә доғру.
Ән уҹа вә ән бөјүк Аллаһдан башга һеч бир ҝүҹ вә гүдрәт јохдур.
Онун һәзрәтләри Ајәтуллаһ Узма Һаҹ Шејх Мәһәммәд Исһаг Фәјјадын офиси
Sizin rəyiniz