Галибаф Берри илә сөһбәтиндә: Ливанда ҹинајәтләр давам едәрсә, данышыглары дајандыраҹағыг вә сионист режимә гаршы чыхаҹағыг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын парламентинин спикери вә данышыглар групунун рәһбәри Мәһәммәд Багир Галибаф Ливан парламентинин спикери Нәбиһ Берри илә сөһбәтиндә дејиб: Сон 2 ҝүндүр Исраил һүҹумларынын дајандырылмасыны ҹидди шәкилдә изләјирик вә ҹинајәтләр давам едәрсә, тәкҹә данышыглар просесини дајандырмајаҹағыг, һәм дә сионист режиминә гаршы чыхаҹағыг.
Ислам Шурасы Мәҹлисинин спикери Ливанлы һәмкары илә сөһбәтиндә вурғулады: Әҝәр Иран вә Америка арасында мүһарибәјә сон гојмаг үчүн разылыг әлдә едиләрсә, бу, бүтүн ҹәбһәләрдә, хүсусән дә Ливанда һүҹумларын дајандырылмасыны әһатә едәҹәк.
О әлавә етди: Һизбуллаһ вә Әмәл бу ҝүн һәм өз вәтәнләрини, һәм дә Ислам милләтини мүдафиә едирләр. Бу сәбәбдән Иранла Ливан арасындакы бағ сарсылмаздыр вә бизим вә сизин һәјатыныз бирдир.
Галибаф гејд етди: Биз Ливанын бүтүн бөлҝәләриндә, хүсусән дә өлкәнин ҹәнубунда атәшкәс елан етмәк әзминдәјик.
Һәмчинин Ливан Парламентинин сәдри Нәбиһ Берри Иран Ислам Республикасынын сионист режимин ҹинајәтләринин гаршысыны алмаг сәјләрини тәгдир едәрәк деди: "Ливан бу критик мәрһәләдә Иранын мүсбәт мөвгеләрини һеч вахт унутмајаҹаг".
Sizin rəyiniz